"Мой район. Обратная связь": капремонт дома проведут в Красностуденческом проезде

На севере столицы, в Красностуденческом проезде, стартует капитальный ремонт многоэтажки. Двенадцатиэтажный дом был построен по типовому проекту.

Специалисты фонда капитального ремонта отремонтируют фасад этого дома. Затем они обновят внутренние инженерные системы. В рамках ремонта запланирована замена стояков холодного и горячего водоснабжения. Мастера также приведут в порядок лоджии, а еще отремонтируют оконные и дверные откосы.

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