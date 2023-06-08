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"Мой район. Обратная связь": капремонт дома проведут в Красностуденческом проезде

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На севере столицы, в Красностуденческом проезде, стартует капитальный ремонт многоэтажки. Двенадцатиэтажный дом был построен по типовому проекту.

Специалисты фонда капитального ремонта отремонтируют фасад этого дома. Затем они обновят внутренние инженерные системы. В рамках ремонта запланирована замена стояков холодного и горячего водоснабжения. Мастера также приведут в порядок лоджии, а еще отремонтируют оконные и дверные откосы.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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