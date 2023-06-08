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"Мой район. Обратная связь": "дом со зверями" отремонтируют в столице

"Мой район. Обратная связь": "дом со зверями" отремонтируют в столице

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Стартуют работы по ремонту и реставрации дома на Чистопрудном бульваре. Специалисты Фонда капитального ремонта приведут в порядок подъезды и кровлю, а также отремонтируют инженерные сети и подвальную часть. Особенно бережно отреставрируют фасад дома.

Данный дом является уникальным творением – на его фасаде расположены львы и собаки. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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