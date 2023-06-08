16:30Город
"Мой район. Обратная связь": "дом со зверями" отремонтируют в столице
Стартуют работы по ремонту и реставрации дома на Чистопрудном бульваре. Специалисты Фонда капитального ремонта приведут в порядок подъезды и кровлю, а также отремонтируют инженерные сети и подвальную часть. Особенно бережно отреставрируют фасад дома.
Данный дом является уникальным творением – на его фасаде расположены львы и собаки. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".
Программа: Мой район. Обратная связь