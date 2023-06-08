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"Мой район. Обратная связь": в столице благоустроят 16 прудов-регуляторов

"Мой район. Обратная связь": в столице благоустроят 16 прудов-регуляторов

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В столице благоустроят 16 прудов-регуляторов. Это каскад из небольших водоемов, расположенных вдоль Новочеркасского, Марьинского и Перервинского бульваров. Они защищают жилую застройку от подтоплений в случае паводка или сильного ливня.

После благоустройства эта территория станет комфортным и уютным досуговым пространством. Там создадут зоны спокойного отдыха, оборудуют настилы у воды, установят лавочки и фонари, а также расширят тротуары. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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