"Мой район. Обратная связь": в столице благоустроят 16 прудов-регуляторов

В столице благоустроят 16 прудов-регуляторов. Это каскад из небольших водоемов, расположенных вдоль Новочеркасского, Марьинского и Перервинского бульваров. Они защищают жилую застройку от подтоплений в случае паводка или сильного ливня.

После благоустройства эта территория станет комфортным и уютным досуговым пространством. Там создадут зоны спокойного отдыха, оборудуют настилы у воды, установят лавочки и фонари, а также расширят тротуары. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".