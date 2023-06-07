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"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт жилого дома на улице Черняховского

"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт жилого дома на улице Черняховского

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В столичном районе Аэропорт завершился капитальный ремонт жилого дома на улице Черняховского. Его возвели в 1967 году. В этом здании жили советские кинорежиссеры Владимир Вайншток, Евгений Ташков и Павел Арсэнов.

Специалисты привели в порядок подвал и подъезды, заменили внутренние инженерные системы. В рамках ремонта фасада промыли стены и восстановили кирпичную кладку, заделали трещины.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
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