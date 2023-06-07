"Мой район. Обратная связь": Башиловскую улицу благоустроят по программе "От дома до дома"

Началось благоустройство Башиловской улицы по программе "От дома до дома". Специалисты уже разместили строительные городки и информационные баннеры, выставили ограждения с сигнальными лампами и организовали удобные проходы.

В настоящее время работники демонтируют покрытия тротуаров и устанавливают бортовой камень. В ходе работ планируют реконструировать ливневую канализацию, смонтировать фонари и опоры контрастного освещения, заменить остановочные павильоны и сделать парковку. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".