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"Мой район. Обратная связь": Башиловскую улицу благоустроят по программе "От дома до дома"

"Мой район. Обратная связь": Башиловскую улицу благоустроят по программе "От дома до дома"

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Началось благоустройство Башиловской улицы по программе "От дома до дома". Специалисты уже разместили строительные городки и информационные баннеры, выставили ограждения с сигнальными лампами и организовали удобные проходы.

В настоящее время работники демонтируют покрытия тротуаров и устанавливают бортовой камень. В ходе работ планируют реконструировать ливневую канализацию, смонтировать фонари и опоры контрастного освещения, заменить остановочные павильоны и сделать парковку. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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