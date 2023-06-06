"Мой район. Обратная связь": станция Площадь трех вокзалов открыта после реконструкции

После масштабной реконструкции открыта станция Площадь трех вокзалов. Станция объединяет три центральных вокзала, две станции метро и действующую станцию МЦД-2. Теперь этот участок железной дороги готов к пуску МЦД-4.

Реконструкция объекта была сложной: работы провели над действующей линии метро, при этом автомобильное движение на Комсомольской площади не перекрывали. На данный момент пассажиропоток станции Площадь трех вокзалов – около 350 тысяч человек в сутки. А к 2030 году это число вырастет почти вдвое.

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