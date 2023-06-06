"Мой район. Обратная связь": началась архитектурная отделка станции метро "Тютчевская"

В поселении Мосрентген началась архитектурная отделка будущей станции Троицкой линии метро "Тютчевская". На данный момент строители работают на платформе. Они облицовывают колонны, укладывают напольное покрытие.

На путевых стенах станции "Тютчевская" расположат алюминиевые панели, на которых будут изображены стихи Федора Ивановича Тютчева. В целом дизайнеры выбрали эстетику экспрессионизма. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".