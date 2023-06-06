Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11:55

Город

"Мой район. Обратная связь": началась архитектурная отделка станции метро "Тютчевская"

"Мой район. Обратная связь": началась архитектурная отделка станции метро "Тютчевская"

"Мой район. Обратная связь": обновление дома, где жил народный артист СССР Евгений Весник

"Мой район. Обратная связь": капремонт дома стартовал на Краснобогатырской улице в столице

"Мой район. Обратная связь": капитальный ремонт 17-этажного жилого дома в Таганском районе

Городскому проекту "Узнай Москву" исполнилось 10 лет – Собянин

"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 5 баллов

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 4 балла

Экспозиция игрушечных советских машин появилась на ВДНХ

Более 700 горожан вышли в финал Московского чемпионата "Абилимпикс" – Собянин

"Утро": движение транспорта затруднено на Ломоносовском проспекте

В поселении Мосрентген началась архитектурная отделка будущей станции Троицкой линии метро "Тютчевская". На данный момент строители работают на платформе. Они облицовывают колонны, укладывают напольное покрытие.

На путевых стенах станции "Тютчевская" расположат алюминиевые панели, на которых будут изображены стихи Федора Ивановича Тютчева. В целом дизайнеры выбрали эстетику экспрессионизма. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

Читайте также
Программа: Мой район. Обратная связь
городстроительствометровидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика