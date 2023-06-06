"Мой район. Обратная связь": обновление дома, где жил народный артист СССР Евгений Весник

В центре Москвы обновят дом, в котором жил народный артист СССР Евгений Весник. Здание находится по адресу Орлово-Давыдовский переулок, 3. Дом был возведен в 1972 году.

Специалисты Фонда капитального ремонта приведут в порядок эту многоэтажку. Уже разработан уникальный проект, который подарит дому вторую жизнь. Будет обновлен фасад, для этого мастера применят технологию нанесения полимерцементных смесей на армирующие сетки. В здании также заменят инженерные системы. На завершающем этапе ремонта приведут в порядок балконы и лоджии.

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