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"Мой район. Обратная связь": дорожное покрытие обновят в Западном Дегунине

"Мой район. Обратная связь": дорожное покрытие обновят в Западном Дегунине

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Дорожное покрытие обновят в Западном Дегунине. Всего в 2023 году на крупных магистралях, улицах и дворовых проездах заменят более 23 миллионов квадратных метров асфальта.

Менять дорожное покрытие нужно регулярно – по словам экспертов, его гарантийный срок всего 2–3 года. Асфальт разрушается из-за резких перепадов температур.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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