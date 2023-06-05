"Мой район. Обратная связь": дорожное покрытие обновят в Западном Дегунине

Дорожное покрытие обновят в Западном Дегунине. Всего в 2023 году на крупных магистралях, улицах и дворовых проездах заменят более 23 миллионов квадратных метров асфальта.

Менять дорожное покрытие нужно регулярно – по словам экспертов, его гарантийный срок всего 2–3 года. Асфальт разрушается из-за резких перепадов температур.

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