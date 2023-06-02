15:55Спорт
"Мой район. Обратная связь": Дворец спорта возведут в Ясеневе
На юго-западе столицы возводят многофункциональный Дворец спорта. Он расположен на пересечении Новоясеневского проспекта с Тарусской и Ясногорской улицами.
В спорткомплексе откроют две ледовые арены, а также множество спортивных залов. Концепция этого объекта разработана совместно с мастером спорта СССР, заслуженным тренером России Этери Тутберидзе.
Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".
Программа: Мой район. Обратная связь