"Мой район. Обратная связь": Дворец спорта возведут в Ясеневе

На юго-западе столицы возводят многофункциональный Дворец спорта. Он расположен на пересечении Новоясеневского проспекта с Тарусской и Ясногорской улицами.

В спорткомплексе откроют две ледовые арены, а также множество спортивных залов. Концепция этого объекта разработана совместно с мастером спорта СССР, заслуженным тренером России Этери Тутберидзе.

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