"Мой район. Обратная связь": жилой дом на Марксистской улице капитально отремонтируют

В центре Москвы пройдет капитальный ремонт 17-этажного жилого дома. Здание находится по адресу улица Марксистская, 9. Дом был возведен в 1977 году.

Специалисты фонда капитального ремонта уделят особое внимание фасаду здания. Его тщательно промоют, загерметизируют межпанельные швы, а также обработают места намокания антигрибковыми растворами.

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