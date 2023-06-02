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Город

"Мой район. Обратная связь": жилой дом на Марксистской улице капитально отремонтируют

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В центре Москвы пройдет капитальный ремонт 17-этажного жилого дома. Здание находится по адресу улица Марксистская, 9. Дом был возведен в 1977 году.

Специалисты фонда капитального ремонта уделят особое внимание фасаду здания. Его тщательно промоют, загерметизируют межпанельные швы, а также обработают места намокания антигрибковыми растворами.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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