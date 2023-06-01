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"Мой район. Обратная связь": благоустройство возле ТПУ "Медведково"

"Мой район. Обратная связь": благоустройство возле ТПУ "Медведково"

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На северо-востоке столицы благоустраивают территорию возле транспортно-пересадочного узла "Медведково". Главная задача проекта – улучшение пешеходной и транспортной доступности ТПУ, в состав которого входят станция "Медведково" Калужско-Рижской линии метро и остановки наземного общественного транспорта.

В этом году проходит первый этап благоустройства. Работу проводят на улицах Грекова и Широкой. Например, обновляют асфальт на проезжей части и тротуарах на улице Грекова. Обновят также 95-метровую лестницу, расположенную рядом с кинотеатром "Ладога".

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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