"Мой район. Обратная связь": благоустройство возле ТПУ "Медведково"

На северо-востоке столицы благоустраивают территорию возле транспортно-пересадочного узла "Медведково". Главная задача проекта – улучшение пешеходной и транспортной доступности ТПУ, в состав которого входят станция "Медведково" Калужско-Рижской линии метро и остановки наземного общественного транспорта.

В этом году проходит первый этап благоустройства. Работу проводят на улицах Грекова и Широкой. Например, обновляют асфальт на проезжей части и тротуарах на улице Грекова. Обновят также 95-метровую лестницу, расположенную рядом с кинотеатром "Ладога".

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