"Мой район. Обратная связь": обновление Устьинской и Кадашевской набережных в столице

В Таганском районе проводят обновление Устьинской и Кадашевской набережных. Всего в столице в этом году отремонтируют 11 набережных.

Среди них – Пречистенская, Крутицкая, Раушская, Якиманская и другие набережные. Ремонт необходимо проводить раз в пять лет, чтобы обеспечить безопасность всем пешеходам и автомобилистам.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".