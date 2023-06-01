16:50Город
"Мой район. Обратная связь": обновление Устьинской и Кадашевской набережных в столице
В Таганском районе проводят обновление Устьинской и Кадашевской набережных. Всего в столице в этом году отремонтируют 11 набережных.
Среди них – Пречистенская, Крутицкая, Раушская, Якиманская и другие набережные. Ремонт необходимо проводить раз в пять лет, чтобы обеспечить безопасность всем пешеходам и автомобилистам.
Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".
Программа: Мой район. Обратная связь