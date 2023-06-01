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"Мой район. Обратная связь": обновление Устьинской и Кадашевской набережных в столице

"Мой район. Обратная связь": обновление Устьинской и Кадашевской набережных в столице

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В Таганском районе проводят обновление Устьинской и Кадашевской набережных. Всего в столице в этом году отремонтируют 11 набережных.

Среди них – Пречистенская, Крутицкая, Раушская, Якиманская и другие набережные. Ремонт необходимо проводить раз в пять лет, чтобы обеспечить безопасность всем пешеходам и автомобилистам.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
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