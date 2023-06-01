"Мой район. Обратная связь": строители приступили к ремонту московского Дворца пионеров

В Москве приводят в порядок знаменитый Дворец пионеров. Преображается и прилегающая к нему территория. В данный момент строители работают у главного входа, на "Площади Парадов" и центральной аллее. Кроме того, обновляют и все пять корпусов Дворца.

Работы выполнены больше, чем на половину. Также обновляют главное здание с планетарием и выставочными залами, лекционный корпус, обсерваторию и концертный зал. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".