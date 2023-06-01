Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16:00

Город

"Мой район. Обратная связь": строители приступили к ремонту московского Дворца пионеров

"Мой район. Обратная связь": строители приступили к ремонту московского Дворца пионеров

"Мой район. Обратная связь": проверки газового оборудования в Лосиноостровском районе

"Мой район. Обратная связь": стартовал капремонт жилого дома на Белозерской улице

Мостовой переход на станции "Текстильщики" БКЛ метро готов почти на треть

Москвичам рассказали о популярности электромобилей в столице

В Москве начали ремонтировать асфальт на МКАД

В Москве реконструируют 15 водоемов в 2023 году

Около 66 тысяч московских выпускников сдают ЕГЭ по математике 1 июня

Новости часа: Собянин рассказал о завершении всех ремонтных работ в эвакуированных домах

Москвичам рассказали о популярности электромобилей в столице

В Москве приводят в порядок знаменитый Дворец пионеров. Преображается и прилегающая к нему территория. В данный момент строители работают у главного входа, на "Площади Парадов" и центральной аллее. Кроме того, обновляют и все пять корпусов Дворца.

Работы выполнены больше, чем на половину. Также обновляют главное здание с планетарием и выставочными залами, лекционный корпус, обсерваторию и концертный зал. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

Читайте также
Программа: Мой район. Обратная связь
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика