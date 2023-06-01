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"Мой район. Обратная связь": проверки газового оборудования в Лосиноостровском районе

"Мой район. Обратная связь": проверки газового оборудования в Лосиноостровском районе

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Плановые проверки газового оборудования начались в Лосиноостровском районе. Такие мероприятия организуют ежегодно. Регулярные проверки по всему городу позволяют вовремя выявить устаревшее или неисправное оборудование и предупредить об этом владельцев.

Газовое оборудование в Москве используют более 1,8 миллиона семей. С начала этого года специалисты проверили уже около 700 тысяч газовых плит. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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