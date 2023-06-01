"Мой район. Обратная связь": стартовал капремонт жилого дома на Белозерской улице

В столичном районе Бибирево стартовал капитальный ремонт жилого дома на Белозерской улице, который возвели в 1975 году. Здание имеет простую форму, а к его углу примыкает соседний жилой дом.

Специалисты отремонтируют кровлю и подвальное помещение, а также восстановят инженерные системы. Особое внимание они уделят обновлению фасада. С помощью электролюлек мастера промоют открытые поверхности, расчистят межпанельные швы.

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