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17:55

Город

"Мой район. Обратная связь": в центре столицы отремонтируют фасад дома в стиле модерн

"Мой район. Обратная связь": в центре столицы отремонтируют фасад дома в стиле модерн

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В центре столицы отремонтируют фасад дома в стиле модерн. Здание находится по адресу проспект Мира, 47, строение 1. Дом построили в 1913 году по индивидуальному проекту архитектора Александра Новикова.

Специалисты Фонда капитального ремонта придадут облику здания первозданную красоту. На первом этапе мастера отремонтируют штукатурный слой, затем приведут в порядок кирпичную кладку. После этого дом окрасят.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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