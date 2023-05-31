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"Мой район. Обратная связь": в столице обновят Устьинскую и Кадашевскую набережные

"Мой район. Обратная связь": в столице обновят Устьинскую и Кадашевскую набережные

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В столице обновят Устьинскую и Кадашевскую набережные. Специалисты начнут работы по расшивке швов гранитной облицовки.

Всего в этом году в столице обновят 11 набережных. Об этом сообщил заместитель мэра Петр Бирюков. В общей сложности до середины ноября отремонтируют более 190 тысяч погонных метров покрытий.

Ремонт каждой набережной необходим раз в пять лет для обеспечения безопасной эксплуатации сооружений. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
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