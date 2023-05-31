"Мой район. Обратная связь": в столице обновят Устьинскую и Кадашевскую набережные

В столице обновят Устьинскую и Кадашевскую набережные. Специалисты начнут работы по расшивке швов гранитной облицовки.

Всего в этом году в столице обновят 11 набережных. Об этом сообщил заместитель мэра Петр Бирюков. В общей сложности до середины ноября отремонтируют более 190 тысяч погонных метров покрытий.

Ремонт каждой набережной необходим раз в пять лет для обеспечения безопасной эксплуатации сооружений. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".