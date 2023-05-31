"Мой район. Обратная связь": территорию возле станций МЦД-4 Крекшино и Санино благоустроят

В столице начали благоустраивать территорию возле станций МЦД-4 Крекшино и Санино. В рамках проекта воздушные провода уберут под землю, а покрытие на тротуарах и проезжей части заменят.

Кроме того, в зоне обновления установят новые остановочные павильоны и энергоэффективные фонари. Работы планируют завершить до конца 2023 года. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".