30 мая, 18:30Транспорт
"Мой район. Обратная связь": МЦД-3 откроют осенью 2023 года
В столице идет подготовка к запуску МЦД-3 Казанского направления. Диаметр откроют уже этой осенью. Он протянется на 85 километров и соединит 41 станцию.
МЦД-3 улучшит транспортную доступность многих районов, например, из Зеленограда до Раменского можно будет добраться за два часа. На данный момент рабочие строят Митьковскую соединительную ветвь, которая станет полноценной железнодорожной магистралью и сможет пропускать поезда третьего диаметра.
Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".
Программа: Мой район. Обратная связь