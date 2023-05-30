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30 мая, 18:30

Транспорт

"Мой район. Обратная связь": МЦД-3 откроют осенью 2023 года

"Мой район. Обратная связь": МЦД-3 откроют осенью 2023 года

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В столице идет подготовка к запуску МЦД-3 Казанского направления. Диаметр откроют уже этой осенью. Он протянется на 85 километров и соединит 41 станцию.

МЦД-3 улучшит транспортную доступность многих районов, например, из Зеленограда до Раменского можно будет добраться за два часа. На данный момент рабочие строят Митьковскую соединительную ветвь, которая станет полноценной железнодорожной магистралью и сможет пропускать поезда третьего диаметра.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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