Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 мая, 18:00

Город

"Мой район. Обратная связь": жилой дом отремонтируют в Олсуфьевском переулке

"Мой район. Обратная связь": жилой дом отремонтируют в Олсуфьевском переулке

"Мой район. Обратная связь": капремонт проведут в Центре театра и кино на Поварской улице

"Мой район. Обратная связь": мастера восстановят здание на Краснопресненской набережной

"Мой район. Обратная связь": в центре Москвы восстановят дом, в котором жил Маяковский

"Утро": в ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 5 баллов

"Утро": ЦОДД оценил столичный утренний трафик в 5 баллов

"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 5 баллов

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 4 балла

Движение перекрыли по улице Удальцова в Москве

Электросуда "Синичка" отправились в тестовый рейс по Москве-реке

В Хамовниках, в Олсуфьевском переулке, отремонтируют жилой дом. В порядок приведут фасад, крышу, обновят коммуникации. Для восстановления специалисты используют отечественные материалы.

В 2022 году отремонтировали 26 таких строений, которые были доходными домами. Их возводили на рубеже XIX–ХХ веков для сдачи квартир в аренду. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика