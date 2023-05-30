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Новости

30 мая, 16:55

Город

"Мой район. Обратная связь": капремонт проведут в Центре театра и кино на Поварской улице

"Мой район. Обратная связь": капремонт проведут в Центре театра и кино на Поварской улице

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В Центре театра и кино на Поварской улице впервые за его историю проводят капитальный ремонт. Реставрацию завершат уже в 2024 году. В первую очередь работы коснутся залов, их по-прежнему будет три – Большой, Малый и Кинозал.

Интерьеры воссоздадут в оригинальном стиле, близком к конструктивизму. Специалисты восстановят деревянную лестницу и мраморные колонны. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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