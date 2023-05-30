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"Мой район. Обратная связь": мастера восстановят здание на Краснопресненской набережной

"Мой район. Обратная связь": мастера восстановят здание на Краснопресненской набережной

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В центре Москвы восстановят архитектурный шедевр в стиле советского неоклассицизма. Здание находится по адресу Краснопресненская набережная, 2/1. Многоэтажный дом был возведен в 1954 году по проекту архитектора Иосифа Ловейко.

Специалисты фонда капитального ремонта приведут в порядок фасад, крышу, подъезды и подвальное помещение здания, а также заменят его внутренние инженерные системы. Особое внимание мастера уделят воссозданию архитектурного декора, они бережно подойдут ко всем работам.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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