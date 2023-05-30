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"Мой район. Обратная связь": в центре Москвы восстановят дом, в котором жил Маяковский

"Мой район. Обратная связь": в центре Москвы восстановят дом, в котором жил Маяковский

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В центре Москвы восстановят дом, в котором несколько лет жил поэт Владимир Маяковский. Он снимал здесь комнату. Здание находится по адресу улица Красная Пресня, 36, строение 1. Дом в стиле модерн строился в период с 1904 по 1905 год по проекту архитектора Осипа Шишковского.

Специалисты Фонда капитального ремонта проведут комплекс мероприятий по ремонту и реставрации этого здания. Работы пройдут в рамках Московской программы капитального ремонта. Всего в Москве в 2023 году отремонтируют более 2 300 многоквартирных домов.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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