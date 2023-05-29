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"Мой район. Обратная связь": капитальный ремонт дома начнется на Лефортовском валу

"Мой район. Обратная связь": капитальный ремонт дома начнется на Лефортовском валу

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На юго-востоке столицы пройдет капитальный ремонт дома в стиле неоклассицизма. Здание находится по адресу Лефортовский вал, 7. Дом был возведен в 1953 году.

Специалисты фонда капитального ремонта приведут в порядок эту архитектурную доминанту района. Они обновят фасад, крышу, подъезды и подвал дома, а также заменят внутренние инженерные системы. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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