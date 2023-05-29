"Мой район. Обратная связь": благоустройство территории возле станции БКЛ "Каховская"

В столице благоустроили территорию возле станции Большой кольцевой линии "Каховская". Специалисты комплекса городского хозяйства завершили основные работы на Севастопольской площади, Большой Юшуньской и Азовской улицах.

Главной задачей было улучшить транспортную и пешеходную доступность к станции метро. В итоге всю территорию озеленили: там высадили деревья и кустарники. Для автомобилистов обустроили парковки. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".