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"Мой район. Обратная связь": благоустройство территории возле станции БКЛ "Каховская"

"Мой район. Обратная связь": благоустройство территории возле станции БКЛ "Каховская"

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В столице благоустроили территорию возле станции Большой кольцевой линии "Каховская". Специалисты комплекса городского хозяйства завершили основные работы на Севастопольской площади, Большой Юшуньской и Азовской улицах.

Главной задачей было улучшить транспортную и пешеходную доступность к станции метро. В итоге всю территорию озеленили: там высадили деревья и кустарники. Для автомобилистов обустроили парковки. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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