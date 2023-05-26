"Мой район. Обратная связь": благоустройство территории возле станции Поклонная МЦД-4

Началось благоустройство территории возле станции Поклонная будущего МЦД-4. Работы пройдут на улицах 1812-го года, Генерала Ермолова и Поклонной. Уже разместили строительный городок и выставили ограждения.

Главная задача – сделать удобные пешеходные маршруты к новой станции от жилой застройки. Кроме того, специалисты комплекса городского хозяйства создадут комфортные места для отдыха.

Основные работы по благоустройству завершат до конца 2023 года. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".