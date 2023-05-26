"Мой район. Обратная связь": дом в стиле неоклассицизма отремонтируют в Лефортове

На юго-востоке столицы пройдет капитальный ремонт дома в стиле неоклассицизма. Здание находится на Лефортовском валу.

Дом был возведен в 1953 году. Специалисты Фонда капитального ремонта приведут в порядок эту архитектурную доминанту района. Они обновят фасад, крышу, подъезды и подвал дома, а также заменят внутренние инженерные системы. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".