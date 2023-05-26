"Мой район. Обратная связь": завершено благоустройство яблоневого сада на западе столицы

В районе Очаково-Матвеевское завершили благоустройство яблоневого сада. Площадь нового общественного пространства рядом со станцией метро "Аминьевская" составляет четыре гектара. Там растет около тысячи деревьев. Большинство из них – яблони, но есть также черемуха и клены.

Проект реализован на внебюджетные средства. Яблоневый сад обустроен за счет застройщика жилого комплекса, расположенного поблизости. На территории нового общественного пространства проложили дорожки, установили скамейки. Кроме того, на центральной аллее появилось освещение.

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