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"Мой район. Обратная связь": ремонт жилого дома проведут в районе Соколиная Гора

"Мой район. Обратная связь": ремонт жилого дома проведут в районе Соколиная Гора

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Специалисты Фонда капитального ремонта приведут в порядок многоквартирный дом. Он находится по адресу Мажоров переулок, дом 4.

Здание возвели в 1927 году по индивидуальному проекту в конструктивистском стиле. Оно украшено пилястрами, межэтажными поясами и рустом.

В первую очередь специалисты обновят фасад и внутренние инженерные системы. Особое внимание уделят обновлению портрета дома. Архитектурный декор восстановят с помощью отечественных материалов и технологий.

Всего в этом году в Восточном административном округе столицы отремонтируют 285 многоквартирных домов, в том числе, в Напольном проезде, на Краснобогатырской, Преображенской и Нижней Первомайской улицах.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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