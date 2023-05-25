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"Мой район. Обратная связь": мастера отремонтируют часы на фасаде театра имени Образцова

"Мой район. Обратная связь": мастера отремонтируют часы на фасаде театра имени Образцова

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В Москве отреставрируют знаменитые часы на фасаде театра кукол имени Образцова. Высота механизма – четыре метра, длина – три метра.

Часы выполнены в виде 12 сказочных домиков, из каждого в определенный час появляется фигура кукольного героя. А в 12:00 горожане могут одновременно увидеть 12 кукол. Часы, ставшие символом театра, придумал его бессменный руководитель Сергей Образцов, а воплотили идею скульпторы Дмитрий Шаховский, Павел Шимес и конструктор-самоучка Вениамин Кальмансон.

Механизм отправится на реставрацию впервые за 53 года. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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