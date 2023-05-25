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"Мой район. Обратная связь": благоустройство в районе Цветного бульвара

"Мой район. Обратная связь": благоустройство в районе Цветного бульвара

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В столице продолжается благоустройство в районе Цветного бульвара. Специалисты занимаются участками у станции метро "Цветной бульвар" и у Московского цирка Никулина.

Там меняют старый асфальт на тротуарах, обновляют покрытие проезжей части, приводят в порядок пространство около входов на станцию подземки, а еще устанавливают современные фонари и уличные торшеры. Общая площадь работ составит около 10 гектаров. Завершить благоустройство планируют к сентябрю.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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