"Мой район. Обратная связь": благоустройство в районе Цветного бульвара

В столице продолжается благоустройство в районе Цветного бульвара. Специалисты занимаются участками у станции метро "Цветной бульвар" и у Московского цирка Никулина.

Там меняют старый асфальт на тротуарах, обновляют покрытие проезжей части, приводят в порядок пространство около входов на станцию подземки, а еще устанавливают современные фонари и уличные торшеры. Общая площадь работ составит около 10 гектаров. Завершить благоустройство планируют к сентябрю.

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