"Мой район. Обратная связь": территорию возле метро "Лианозово" благоустроят в Москве

В столице началось благоустройство территории возле строящейся станции метро "Лианозово". Главная задача – улучшить транспортную и пешеходную доступность новой станции метро и создать удобные маршруты от жилой застройки.

Планируют обустроить зоны отдыха с уличными качелями, навесами и лавочками. Для пассажиров общественного транспорта сделают остановочные павильоны, а для автомобилистов организуют более 70 парковочных мест. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".