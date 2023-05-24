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24 мая, 17:05

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"Мой район. Обратная связь": территорию возле метро "Лианозово" благоустроят в Москве

"Мой район. Обратная связь": территорию возле метро "Лианозово" благоустроят в Москве

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В столице началось благоустройство территории возле строящейся станции метро "Лианозово". Главная задача – улучшить транспортную и пешеходную доступность новой станции метро и создать удобные маршруты от жилой застройки.

Планируют обустроить зоны отдыха с уличными качелями, навесами и лавочками. Для пассажиров общественного транспорта сделают остановочные павильоны, а для автомобилистов организуют более 70 парковочных мест. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Программа: Мой район. Обратная связь
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