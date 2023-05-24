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24 мая, 16:15

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"Мой район. Обратная связь": дорожное покрытие отремонтируют на Ленинградском шоссе

"Мой район. Обратная связь": дорожное покрытие отремонтируют на Ленинградском шоссе

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Специалисты проводят ремонт дорожного покрытия на Ленинградском шоссе. Замена асфальта уже началась.

Всего обновят около 230 тысяч квадратных метров дорожного покрытия. Асфальт заменят на участках от Третьего транспортного кольца до Волоколамского тоннеля, от Белорусского путепровода до ТТК и на дублере на улице Маршала Шапошникова. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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