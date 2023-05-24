"Мой район. Обратная связь": начался капремонт фасада дома архитектора Гамзе в Москве

В столице стартует капитальный ремонт фасада дома в Нижнем Кисловском переулке. Его возвели в 1937 году по проекту архитектора Гамзе для сотрудников Дорогомиловского химического завода.

Специалисты вернут портрету дома первозданную красоту. В первую очередь мастера промоют фасадные плоскости, чтобы убрать накопившиеся загрязнения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.