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"Мой район. Обратная связь": начался капремонт фасада дома архитектора Гамзе в Москве

"Мой район. Обратная связь": начался капремонт фасада дома архитектора Гамзе в Москве

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В столице стартует капитальный ремонт фасада дома в Нижнем Кисловском переулке. Его возвели в 1937 году по проекту архитектора Гамзе для сотрудников Дорогомиловского химического завода.

Специалисты вернут портрету дома первозданную красоту. В первую очередь мастера промоют фасадные плоскости, чтобы убрать накопившиеся загрязнения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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