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17:55

Спорт

"Мой район. Обратная связь": завершилась реконструкция стадиона "Москвич"

"Мой район. Обратная связь": завершилась реконструкция стадиона "Москвич"

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К столетию московского спорта завершили комплексную реновацию стадиона "Москвич". Она началась в 2019 году.

В первую очередь специалисты привели в порядок футбольный стадион – отремонтировали фасады и помещения бывшего здания крытых теннисных кортов. Теперь там располагается Дворец бильярдного спорта. Кроме того, построен игровой центр, там можно заниматься волейболом, баскетболом, художественной гимнастикой и другими видами спорта.

Также благоустроена вся прилегающая к стадиону территория, сделаны пешеходные и беговые дорожки. А еще отремонтирован фасад Ледового дворца и склад спортивного оборудования. Теперь стадион "Москвич" – современный мультиспортивный комплекс.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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