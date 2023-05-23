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"Мой район. Обратная связь": начался капремонт фасада дома архитектора Гамзе в Москве

"Мой район. Обратная связь": начался капремонт фасада дома архитектора Гамзе в Москве

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В столичном районе Арбат стартует капитальный ремонт фасада дома в Нижнем Кисловском переулке. Его возвели в 1937 году по проекту архитектора Эммануила Гамзэ для сотрудников Дорогомиловского химического завода.

Специалисты вернут портрету дома первозданную красоту. Уже разработан уникальный проект проведения работ и подобраны подходящие материалы.

В первую очередь мастера промоют фасадные плоскости, чтобы убрать накопившиеся загрязнения. Затем в порядок приведут кирпичную кладку, а места намокания обработают антисептиком. На втором этапе восстановят штукатурный слой стен и покрасят фасад, после чего восстановят все архитектурные элементы. В финале оштукатурят цоколь и заменят окна в местах общего пользования.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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