"Мой район. Обратная связь": капремонт жилого дома начался в Тимирязевском районе столицы

На севере столицы стартует капитальный ремонт многоэтажного дома. Дом был построен по типовому проекту. В здании 12 этажей.

Специалисты фонда капитального ремонта отремонтируют фасад, а затем обновят внутренние инженерные системы. В рамках ремонта запланирована замена стояков холодного и горячего водоснабжения.

Кроме того, мастера приведут в порядок лоджии, а также отремонтируют оконные и дверные откосы. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".