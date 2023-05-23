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"Мой район. Обратная связь": специалисты благоустроят территорию возле станции "Физтех"

"Мой район. Обратная связь": специалисты благоустроят территорию возле станции "Физтех"

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В столице стартовали работы по благоустройству возле станции метро "Физтех", строящейся конечной станции Люблинско-Дмитровской линии. Работы пройдут на улице Заболотье, улице летчика Спирина, бульваре Академика Ландау, участке Челобитьевского шоссе. Здесь оборудуют современную пешеходную зону.

На финальном этапе займутся озеленением территории – обустроят газоны и цветники. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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