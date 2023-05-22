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"Мой район. Обратная связь": капремонт жилого дома начался в Тимирязевском районе столицы

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На севере столицы стартует капитальный ремонт типовой многоэтажки. Дом был построен по типовому проекту. В здании 12 этажей.

Специалисты фонда капитального ремонта отремонтируют фасад, а затем обновят внутренние инженерные системы. В рамках ремонта запланирована замена стояков холодного и горячего водоснабжения.

Кроме того, мастера приведут в порядок лоджии, а также отремонтируют оконные и дверные откосы. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
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