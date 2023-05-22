17:00Город
"Мой район. Обратная связь": капремонт жилого дома начался в Тимирязевском районе столицы
На севере столицы стартует капитальный ремонт типовой многоэтажки. Дом был построен по типовому проекту. В здании 12 этажей.
Специалисты фонда капитального ремонта отремонтируют фасад, а затем обновят внутренние инженерные системы. В рамках ремонта запланирована замена стояков холодного и горячего водоснабжения.
Кроме того, мастера приведут в порядок лоджии, а также отремонтируют оконные и дверные откосы. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".
Программа: Мой район. Обратная связь