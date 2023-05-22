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"Мой район. Обратная связь": павильон "Центросоюз" начали начали реставрировать на ВДНХ

"Мой район. Обратная связь": павильон "Центросоюз" начали начали реставрировать на ВДНХ

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На ВДНХ в данный момент реставрируют павильон "Центросоюз", который располагается рядом с фонтаном "Каменный цветок". Его возвели в 1954 году по проекту архитекторов Кликса и Виленского.

Изначально павильон был посвящен товарной связи между городом и деревней, его много раз перестраивали и переименовывали, например, павильон назывался "Атомная энергия в мирных целях" и "Легкая промышленность".

После "Центрсоюз" превратился в административное здание. Реставраторы планируют вернуть павильону изначальный облик.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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