"Мой район. Обратная связь": столичные улицы благоустроят в формате "от дома до дома"

В столице благоустроят несколько улиц в формате "от дома до дома". Эти работы предусматривают благоустройство территории от фасада здания на одной стороне улицы до дома на противоположной стороне.

Благоустройство пройдет на шести улицах: Башиловской, Шаболовке, Нагатинской, Чертановской, а также в первом Донском проезде и Рассветной Аллее. На этих участках воздушные линии уберут в кабельную канализацию, проложат дополнительную ливневую систему, заменят покрытие проезжей части и тротуаров, а также установят фонари с энергосберегающими светильниками.

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