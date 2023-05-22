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"Мой район. Обратная связь": на востоке Москвы приведут в порядок типовую многоэтажку

"Мой район. Обратная связь": на востоке Москвы приведут в порядок типовую многоэтажку

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В столичном районе Новогиреево приведут в порядок одну из многоэтажек. Здание находится по адресу Напольный проезд, дом 6. 17-этажное здание построено по типовому проекту.

Специалисты Фонда капитального ремонта отремонтируют фасад и крышу, затем уделят внимание коммуникациям. Так, в доме заменят магистрали горячего водоснабжения. Уже разработан уникальный план по ремонту здания и подобраны качественные материалы.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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