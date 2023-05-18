"Мой район. Обратная связь": многофункциональный дворец спорта откроют в Ясеневе

На юго-западе столицы возводят многофункциональный дворец спорта. Он расположен на пересечении Новоясеневского проспекта с улицами Тарусской и Ясногорской.

В спорткомплексе откроют две ледовые арены, а также множество спортивных залов. Концепция этого объекта разработана совместно с мастером спорта СССР, заслуженным тренером России Этери Тутберидзе.

Дворец готов почти на 90%. Строительство планируют закончить уже в этом году. Площадь спорткомплекса превысит 20 тысяч квадратных метров. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".