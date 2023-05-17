"Мой район. Обратная связь": вокзал "Красногвардейский" откроется в Москве в 2023 году

На юго-востоке столицы в этом году откроется новый вокзал "Красногвардейский". Он войдет в состав транспортно-пересадочного узла, объединяющего остановки общественного транспорта, а также две линии метро – Замоскворецкую и Люблинско-Дмитровскую.

Новый вокзал станет вдвое просторнее автостанции, которая была на его месте. После открытия вокзал будет соответствовать самым современным стандартам. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".