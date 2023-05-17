Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17:50

Город

"Мой район. Обратная связь": вокзал "Красногвардейский" откроется в Москве в 2023 году

"Мой район. Обратная связь": вокзал "Красногвардейский" откроется в Москве в 2023 году

"Мой район. Обратная связь": Симоновскую набережную обновят в столице

"Мой район. Обратная связь": дом 1938 года постройки отремонтируют на востоке Москвы

"Мой район. Обратная связь": в центре Москвы отремонтируют фасад дома в стиле модерн

"Мой район. Обратная связь": очистку акваторий 15 причалов проведут в столице

"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали о жизни горилл в столичном зоопарке

"Мой район. Навигатор": очистку акваторий 15 причалов проведут в столице

"Мой район. Навигатор": заммэра столицы Ликсутов рассказал о развитии метро Москвы

"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали об обновлении Воробьевской набережной

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру вторника

На юго-востоке столицы в этом году откроется новый вокзал "Красногвардейский". Он войдет в состав транспортно-пересадочного узла, объединяющего остановки общественного транспорта, а также две линии метро – Замоскворецкую и Люблинско-Дмитровскую.

Новый вокзал станет вдвое просторнее автостанции, которая была на его месте. После открытия вокзал будет соответствовать самым современным стандартам. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика