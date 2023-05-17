07:40Город
"Мой район. Обратная связь": очистку акваторий 15 причалов проведут в столице
Акватории столицы очистят от загрязнений. Подводная уборка пройдет вблизи 15 причалов, еще у шести проведут работы по углублению дна. Это позволит избежать аварий.
Навести порядок нужно для безопасного подхода и швартовки судов к берегу. Водолазы собирают бытовой мусор и металлоломом, ведь эти предметы могут повредить водный транспорт.
Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".
Программа: Мой район. Обратная связь