"Мой район. Обратная связь": очистку акваторий 15 причалов проведут в столице

Акватории столицы очистят от загрязнений. Подводная уборка пройдет вблизи 15 причалов, еще у шести проведут работы по углублению дна. Это позволит избежать аварий.

Навести порядок нужно для безопасного подхода и швартовки судов к берегу. Водолазы собирают бытовой мусор и металлоломом, ведь эти предметы могут повредить водный транспорт.

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