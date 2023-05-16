"Мой район. Обратная связь": в центре Москвы появится новый многофункциональный комплекс

В центре столицы появится новый многофункциональный комплекс. Он вырастет на месте бывшего авиамоторного завода "Союз". Благоустроят и находящуюся совсем рядом Лужнецкую набережную.

Там появятся прогулочные зоны и места для занятий спортом. Когда новая часть Лужнецкой набережной будет готова, ее соединят с беговой дорожкой вдоль Москвы-реки. Благодаря этому протяженность единого маршрута для бега и велопрогулок превысит три километра. Пристальное внимание уделят и озеленению этой территории.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".