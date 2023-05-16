"Мой район. Обратная связь": жилой дом отремонтируют в Олсуфьевском переулке

В Хамовниках, в Олсуфьевском переулке, отремонтируют жилой дом. В порядок приведут фасад, крышу, обновят коммуникации. Для восстановления специалисты используют отечественные материалы.

В 2022 году отремонтировали 26 таких строений, которые были доходными домами. Их возводили на рубеже XIX–ХХ веков для сдачи квартир в аренду. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".