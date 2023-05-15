"Мой район. Обратная связь": специалисты благоустроят территорию возле ТПУ "Медведково"

Специалисты благоустроят территорию возле ТПУ "Медведково". Главная задача проекта – улучшить пешеходную и транспортную доступность ТПУ. В его состав входят одноименная станция Калужско-Рижской линии метро и расположенные рядом остановки наземного общественного транспорта.

Работы пройдут на улицах Широкой и Грекова. На их пересечении сделают разворотную площадку для автобусов. В рамках проекта приведут в порядок тротуары, а также на проезжей части заменят асфальт. Кроме того, установят новые энергоэффективные фонари и лавочки.

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