"Мой район. Обратная связь": в столице проведут благоустройство возле новых станций БКЛ

В столице проведут благоустройство возле новых станций БКЛ. В порядок приведут территории возле четырех новых станций Большой кольцевой линии. Преобразятся близлежащие пространства у станций "Нагатинский Затон", "Марьина Роща", "Кленовый бульвар" и "Текстильщики".

Например, около станции "Марьина Роща" предстоит закончить работы по устройству кабельной канализации и дополнительных сетей водостока. А возле станции "Нагатинский Затон" обустроят прогулочный маршрут у воды вдоль Коломенской улицы. Там также появятся места для отдыха с удобными лавочками. В результате около 150 тысяч человек смогут быстро и комфортно добираться до метро. Благоустройство завершат до 1 сентября 2023 года.

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